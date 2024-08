Treni, lavori in corso su diverse linee italiane e possibili ritardi anche di 2 ore ad agosto: le tratte interessate

Trenitalia e Italo hanno comunicato modifiche e ritardi ai treni in circolazione nel mese di agosto per lavori di potenziamento strutturale programmati sulla rete dell’Alta Velocità. Ecco le linee a rischio ritardi.

Trenitalia e Italia ritardi e cancellazioni ad agosto: il motivo

Il mese di agosto è iniziato con una serie di ritardi e cancellazioni nelle linee dei treni ad alta velocità e regionali. Il motivo? I lavori di potenziamento strutturale programmati sulla rete dell’Alta Velocità di Italo e Trenitalia che per forza di cosa ha conseguenze anche sulla circolazione dei treni Intercity e regionali. Le due compagnie di treni hanno riprogrammato i treni con orari differenti e tempi di percorrenza più lunghi su determinate linee con ritardi di anche 2 ore dal 12 al 18 agosto.

Trenitalia ha comunicato di ritardi e rallentamenti a tutti i viaggiatori con un messaggio invitandoli a riprogrammare il viaggio oppure a rinunciarvi. «I clienti delle Frecce interessate dalle modifiche sono stati informati delle variazioni tramite smart caring con circa 17.000 mail e 800 sms inviati. Nei casi di ritardi maggiori di 60’ o cancellazioni/limitazioni, ai clienti è stata evidenziata la possibilità di riprogrammare il viaggio o rinunciarvi ottenendo il rimborso integrale del titolo di viaggio acquistato» - si legge sulla nota diffusa da Trenitalia.

Non solo dal 26 luglio nelle stazioni dove è previsto un maggior flusso di viaggiatori e turisti sono stati potenziati i servizi di bus da utilizzare come sostitutivi, mentre è stato anche incrementato il personale di assistenza e le scorte kit/acqua da fornire ai clienti in situazioni di anormalità di servizio. Per tutte le informazioni è possibile collegarsi sul sito Trenitalia alla voce "lavori e modifiche al servizio del sito, sull’app Trenitalia, al numero verde gratuito 800 89 20 21".

Treni ritardi ad agosto: le linee a rischio

I ritardi dei treni di Trenitalia ed Italo nel mese di agosto riguardano alcune linee: Torino-Milano-Venezia, la linea AV Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Previste anche interruzioni per lavori sui valichi alpini. Dal 12 al 18 agosto la linea alta velocità Milano-Bologna sarà interrotta parzialmente con ritardi di viaggio di circa 2 ore, mentre dal 19 al 25 agosto i treni viaggeranno a velocità ridotta. Le modifiche coinvolgeranno: i treni Frecciarossa Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, ma anche gli Intercity e Intercity Notte delle relazioni Milano/Firenze-Roma/Siracusa.

Dal 12 al 23 agosto problemi di circolazione anche sulla linea Direttissima Firenze-Roma che sarà chiusa nella tratta Chiusi -Orvieto per l’impermeabilizzazione del viadotto. Dal 24 al 25 agosto, invece, prevista una riduzione di velocità dei treni. Dal 19 al 23 agosto, invece, le interruzioni sulla Direttissima e i rallentamenti sulla linea AV Milano-Bologna causeranno ritardi di 80 minuti, mentre tra il 24 e il 25 il ritardo previsto è di circa 1 ora.