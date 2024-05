Tre ragazzi dispersi per la piena del Natisone in Friuli Venezia Giulia

Si cercano un ragazzo e due ragazze travolti dalla piena per il maltempo del fiume Natisone in Friuli Venezia Giulia. Le ultime immagini abbracciati, la corda dei vigili del fuoco che non sono riusciti ad afferrare

