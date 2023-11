Le 3 località italiane premiate dall’Organizzazione Mondiale del Turismo: ecco quali sono e i loro meriti

E' stata diffusa l'attesissima classifica 2023 dei migliori villaggi turistici riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. Nell'elenco risultano esserci ben tre destinazioni italiane. Di quali si tratta? Ecco le località che sono state premiate per la valorizzazione delle aree rurali, del paesaggio, delle tradizioni e per la loro sostenibilità.

3 località italiane premiante dall'Organizzazione Mondiale del Turismo

Quali sono le 3 località italiane premiate dall'Organizzazione Mondiale del Turismo? Nella classifica dei migliori villaggi turistici 2023 hanno fatto capolino, per merito:

Lerici

Civita di Bagnoregio

Sabbioneta

Spetta a loro il riconoscimento per un turismo virtuoso nel pieno rispetto delle aree rurali, del paesaggio, delle tradizioni e delle diversità culturali. Queste tre località, più di altre, si sono davvero impegnate a valorizzare e preservare il territorio, i beni culturali, i valori comuni sulla base di innovazione e sostenibilità e sono pertanto da prendere come esempio per il prossimo futuro.

Come è stata stilata la classifica? Quali criteri sono stati presi in considerazione. Ebbene l'Organizzazione Mondiale del Turismo è andata a testare: la presenza di risorse culturali e naturali, la promozione e conservazione delle risorse culturali, la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, ma anche il grado di sviluppo del turismo e l'integrazione della catena del valore oltre che la governance e le capacità nella definizione delle priorità del turismo. A finire sotto la lente d'ingrandimento sono state le infrastrutture e connettività, ma anche la: salute, la sicurezza e la protezione.

Ora, visti i meriti, nella rete dei migliori villaggi turistici dell’UNWTO - di cui fanno parte ben 190 villaggi unici nel loro genere - ora risultano esservi anche le tre località italiane sopra citate.

Lerici, Civita di Bagnoregio e Sabbioneta: cosa sappiamo di loro?

Cosa sappiamo di queste tre località italiane che hanno ricevuto un importante riconoscimento a livello turistico?

Lerici è un borgo meraviglioso che si trova in Liguria. Sorge al centro di una piccola insenatura naturale, denominata Seno di Lerici e dominata da un promontorio su cui spicca l'imponente castello. E' famoso sia per le sue splendide spiagge che per il mare cristallino. Surplus? Tra il 1913 e 1914 vi soggiornò lo scrittore inglese David Lawrence.

Civita di Bagnoregio è famosa per La Grotta di San Bonaventura dove, secondo la leggenda, San Francesco avrebbe miracolosamente curato un bambino gravemente malato che poi divenne San Bonaventura. La cittadella si trova a metà strada tra Orvieto e il lago di Bolsena e risulta essere sospesa nel tempo e nello spazio.

Sabbioneta, infine, situata nel basso mantovano, è patrimonio dell'Unesco, venne costruita per volere del Duca Vespasiano Gonzaga con lo scopo di concretizzare la concezione rinascimentale della Città Ideale.