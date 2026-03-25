Tornano dal 28 marzo i “treni del mare” per la Liguria: tutte le date, gli orari e i percorsi

Ci siamo: tornano i "treni del mare" dal 28 marzo 2026 che collegano la Lombardia alla Liguria. In vista della stagione estiva, Trenord e Trenitalia hanno pensato bene di potenziare i collegamenti verso la Liguria con nuove tratte, orari e destinazioni.

Treni del mare 2026: biglietti e modalità di viaggio

Con l'arrivo della bella stagione tornano i "treni del mare" con la prima partenza confermata da Trenord e Trenitalia per sabato 28 marzo 2026 . Il servizio ferroviario che collega la Lombardia alla splendida Liguria sarà regolarmente attivo nei weekend; per la precisione turisti e viaggiatori potranno viaggiare a bordo di un treno del mare tutti i sabati, ma anche le domeniche e giorni festivi.

I treni del mare 2026 partiranno dalle principali stazioni ferroviarie della Lombardia tra cui Como, Milano, Monza, Seregno, Bergamo e saranno diretti alla magnifica Riviera Ligure sia di Levante sia di Ponente. Si tratta di una soluzione comoda pensata per facilitare gli spostamenti in vista delle belle giornate e dell'estate evitando così il traffico e le infinite code sulle strade. I biglietti per i treni del mare 2026 sono già disponibili all'acquisto nelle biglietterie di Trenord nella stagione di Como San Giovanni, Milano Porta Garibaldi, Milano Lambrate, Saronno, Monza e Bergamo. Attenzione: acquistando il biglietto non è possibile scegliere il posto a sedere.

Treni del Mare 2026: orari, prezzi e partenze

Dal 28 marzo 2026 tornano a viaggiare i "treni del mare", il servizio ferroviario offerto da Trenord in partenza dalla Lombardia con destinazione alcuni dei luoghi più belli ed iconici della Liguria. Le partenze dei treni del mare sono previste dalla stazioni ferroviarie di Milano, Bergamo, Monza, Seregno, Como, Saronno, Legnano, Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Pavia e Voghera.

Attenzione: i treni previsti da TreNord sono in funzione: il sabato con 10 corse comprensive di andata e ritorno, ma anche domenica e festivi. Per quanto concerne il prezzo varia a seconda della destinazione finale, ma generalmente un ticket dovrebbe costare all'incirca 50 euro per un tratta di andata/ritorno. Per consultare tutti gli orari di partenza consigliamo di visitare il sito ufficiale di TreNord - Trenitalia.