Tornano i ricci, attenzione ai sacchetti della spazzatura: potrebbero ucciderli

La primavera e le temperature più miti stanno facendo svegliare dal letargo tanti animali tra cui i ricci. Proprio per salvare le loro vite è bene fare attenzione ai sacchetti della spazzatura, che se utilizzati nel modo sbagliato potrebbero rivelarsi mortali.

Come utilizzare i sacchetti della spazzatura per non uccidere i ricci

Con l'arrivo della primavera, i ricci in letargo e altri animali selvatici si risvegliano dalla loro lunga dormienza. Questa fase di riposo prolungato è una strategia di sopravvivenza in cui le attività vitali degli animali vengono ridotte al minimo per conservare le energie necessarie per il periodo invernale. Una volta svegli, questi piccoli mammiferi cercano disperatamente cibo e nutrimento per ristabilire le loro riserve energetiche in previsione della stagione degli accoppiamenti.

La loro dieta preferita è costituita dagli insetti, in particolare dai coleotteri e dalle larve, ma durante questo periodo dell'anno, tali fonti di cibo sono rare. Per questo motivo la fame e la ricerca di cibo potrebbe spingere i ricci a scavare tra i sacchetti dei rifiuti. Si pensi in particolare ai sacchetti contenenti cibo per cani e gatti in prossimità delle nostre case, in grado di attirare i ricci a causa del loro odore. Ed è proprio questa una trappola molto pericolosa per questi animaletti spinosi, in quanto potrebbero rimanere feriti - o peggio - tra i rifiuti.

Le regole per posizionare i sacchetti della spazzatura in modo corretto

Conoscono bene la concretezza del pericolo in Germania, dove ogni anno, solo nella regione bavarese, il Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. (LBV) riceve oltre 10.000 segnalazioni di incidenti che coinvolgono i ricci. Le città sono i luoghi in cui i ricci sono maggiormente esposti ai pericoli, e non a caso la maggior parte delle segnalazioni proviene proprio dalle aree urbane. Pertanto, l'associazione ricorda ai cittadini alcune semplici azioni che possono essere messe in pratica per proteggere i ricci.

Innanzitutto conviene appendere i sacchetti dei rifiuti a poca distanza da terra ricordandoci di metterli fuori dalle abitazioni preferibilmente al mattino. Ovviamente riporre i sacchetti nei bidoni appositi scongiura anche l'accesso di altri animali selvatici affamati, azione che può essere nociva sia per noi che per loro. L'ultimo consiglio riguarda l'abitudine di schiacciare le lattine dei cibi umidi per gli animali domestici, evitando così che i gatti e i cani randagi affamati potrebbero rimanere intrappolati e morire. Queste semplici pratiche di comportamento valgono per tutti, in ogni paese, e possono essere adottate da chiunque voglia proteggere questi adorabili animali selvatici.