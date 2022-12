Stati Uniti travolti dai tornado: danni in Texas e Oklahoma, tre morti in Louisiana. VIDEO

Gli Stati Uniti stanno registrando da giorni una serie di violenti tornado nella zona Sud del Paese, nelle aree più vicine al Golfo del Messico. A essere particolarmente colpiti sono gli Stati del Texas, della Louisiana e l’Oklahoma: i tornado hanno causato ingenti danni agli edifici, ferito diverse persone e gli ultimi aggiornamenti parlano anche di 3 vittime in Louisiana. Nel video in testa a questo articolo è possibile vedere i danni causati dai tornado in Oklahoma.

Usa: Tempesta di neve in sei Stati

Non ci sono però solo i tornado a scuotere gli Stati Uniti in questi giorni: una violenta tempesta, dopo aver toccato il nord della California, sta infatti portando condizioni estreme, temperature molto basse e nevicate abbondanti in buona parte degli Stati centrali: Nebraska, Colorado, South Dakota, Montana, Wyoming e Kansas sono quelli più direttamente interessati, mentre nei prossimi giorni il gelo potrebbe muoversi verso sud-est e arrivare a interessare l’Alabama e la Florida.