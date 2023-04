Nuovi drammatici tornado negli Stati Uniti: le immagini della devastazione a Little Rock. VIDEO

Sembra non esserci fine alla serie infinita di drammatici tornado che quest’anno stanno devastando gli Stati Uniti. Negli ultimi giorni almeno 50 eventi atmosferici hanno spazzato il Mid-west e il Sud, causando almeno 32 morti in 11 differenti Stati. L’ultima ondata di tornado ha colpito in particolare l’Arkansas, dove la governatrice Sarah Huckabee Sanders ha chiesto e ottenuto dal presidente Joe Biden la dichiarazione dello stato d’emergenza e l’invio di aiuti federali. “Faremo in modo che ogni cittadino dell’Arkansas bisognoso d’aiuto lo riceva”, ha scritto la governatrice.

Tornado negli Stati Uniti: devastata Little Rock

La serie di tornado ha travolto vari Stati, dall’Indiana al Mississippi, dall’Illinois all’Alabama. E anche l’Arkansas ha subito gravissimi danni, in particolare la città di Little Rock. La capitale dello Stato è stata colpita da un evento con venti fino a 260 km/h: almeno 50 persone sono rimaste ferite, e quasi 3mila edifici sono stati pesantemente danneggiati dal tornado. Le immagini pubblicate da WochIt sono impressionanti, e mostrano il livello di distruzione che ha colpito Little Rock. In tutto l’Arkansas si sono finora registrate 5 vittime, ma i soccorsi e la conta dei danni sono ancora in corso: il bilancio potrebbe dunque ancora aggravarsi.