Tornado colpisce la Germania: danni e 30 feriti a Paderborn. Le foto

È di almeno 30 feriti, di cui dieci in gravi condizioni, il bilancio del tornado che ha colpito la città tedesca di Paderborn, nel Land della Renania Settentrionale-Vestfalia. Molti sono anche i danni materiali causati dal tornado nella località in Germania, a metà strada tra Hannover e Dortmund nel nord ovest del Paese, come si può vedere da queste foto.

Tornado in Germania: venti fino a 130 km/h

Il servizio metereologico tedesco, secondo quanto riporta Euronews, aveva diramato un’allerta per raffiche di vento a 130 chilometri orari in alcune zone. Il tornado ha colpito anche Lippstadt, a circa 30km da Paderborn, dove però non ha causato danni ingenti e dove non si segnalano persone ferite. Nelle foto si vedono invece i danni causati dal tornado nella città di Paderborn.