Tornado in California, tetti scoperchiati e momenti di terrore. VIDEO

Ancora maltempo in California, ancora immagini terribili dei danni che le perturbazioni stanno infliggendo al Golden State: questa volta a essere colpita è stata la città di Montebello, 60mila abitanti nella contea di Los Angeles, dove un tornado ha divelto i tetti di varie case e sollevato una grande quantità di detriti in aria. Secondo la CNN ci sarebbe almeno una persona ferita. Nella città i residenti sono stati costretti a mettersi in salvo dalla furia del tornado, che ha danneggiato 17 edifici: 11 di questi sono stati ritenuti non sicuri dai Vigili del Fuoco, e dunque evacuati.

Tornado in California: la situazione

I tornado sono rari in California, mediamente meno di 10 all’anno, e solitamente sono poco potenti e di breve durata. Quello che ha colpito Montebello, però, non è stato l’unico a spazzare la zona: secondo il National Weather Service - che ha descritto l’evento come un “debole tornado”, ne è stato segnalato un altro nella zona di Santa Barbara. In questi mesi la California è stata duramente colpita dal maltempo, con frequenti inondazioni e perturbazioni di intensità rara per la zona: solo pochi giorni da 5 persone sono morte a San Francisco durante l’ultima tempesta.