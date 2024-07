Arriva il “bacio” Luna-Giove visibile a occhio nudo “vicino” alle Pleiadi, Marte e la stella Aldebaran

Il conto alla rovescia è già iniziato, e tra poche ore potremmo ammirare uno show celeste davvero insolito. Il nostro satellite naturale si troverà "vicino" a Giove, regalandoci un "bacio celeste" visibile a occhio nudo. Allo spettacolo si aggiungeranno Marte, le Pleiadi e la stella Aldebaran.

La Luna "incontra" Giove nel cielo di fine luglio

Il mese di luglio volge ormai al termine, ma prima di salutarci si prepara a regalare un nuovo spettacolo. Poco prima dell'alba di domani 31 luglio la Luna e Giove saranno infatti protagonisti di un "bacio" che - sebbene non rarissimo - riesce a conquistare ogni volta lo sguardo di migliaia di appassionati di fenomeni celesti.

A renderlo ancor più suggestivo ci penseranno le Pleiadi, Marte e la stella Aldebaran che osserveranno a breve distanza la romantica effusione. Si tratterà di uno spettacolo imperdibile, che potremmo osservare anche a occhio nudo.

Luna e Giove "danzano" nel cielo di luglio

Come fanno sapere dall'Uai il nostro satellite naturale - che appena 24 ore prima è stato protagonista di un "incontro ravvicinato" con Marte - tornerà protagonista del firmamento, inscenando una "danza planetaria" con Giove. La Luna e il gigante gassoso si incontreranno nella costellazione del Toro, lo stesso dove poche ore prima il nostro satellite aveva "danzato" con il Pianeta Rosso.

Il cielo di fine luglio offre infatti importanti opportunità per ammirare i pianeti tra le prime luci dell'alba. E sarà proprio quello il momento migliore per godersi lo spettacolo in arrivo.

Sacrificando qualche ora di sonno potremmo trovare - a breve distanza tra loro - un gruppetto davvero insolito. Oltre alla Luna e a Giove potremmo infatti ammirare Marte, le splendide Pleiadi e la stella Aldebaran.

©Stellarium - cielo del 31 luglio ore 4:00 circa

Come ammirare lo show celeste in arrivo

Per garantirsi uno spettacolo imperdibile, è sempre bene scegliere luoghi di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Una volta giunti sul posto prescelto, attendere qualche minuto per dar modo agli occhi di abituarsi all'oscurità, prima di alzare lo sguardo verso la costellazione del Toro.

Individuare la porzione di cielo nella quale avverrà l'incontro non sarà certo difficile. La stella Aldebaran - con il suo caratteristico colore arancio e la sua grande luminosità - potrà essere un ottimo punto di riferimento. Una volta individuato l'astro, sarà sufficiente spostare lo sguardo a Est per trovare il nostro satellite e Giove.

Spostando lo sguardo più in alto invece, potremmo scorgere Marte e le Pleiadi. Queste ultime sono già da sole uno spettacolo, e sfruttando la scarsa luminosità del nostro satellite - che stanotte si troverà in fase calante con una luminosità di appena il 20% - non sarà certo difficile individuare anche l'ammasso stellare delle Pleiadi. Conosciute anche con il nome de "Le Sette Sorelle" si tratta di un gruppo di stelle abbastanza vicine a noi (si parla di circa 440 anni luce) e ben visibili a occhio nudo. Negli ambienti cittadini si vedono solo 4/5 stelle più brillanti, ma spostandoci in luoghi bui possiamo arrivare a scorgerne anche dodici.