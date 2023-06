Texas, violento tornado a Perryton: danni ingenti, morti e feriti

Un tornado si è abbattuto sul Texas causando morti, danni e feriti. La cittadina di Perryton è stata devastata e si contano almeno 3 morti e circa 100 feriti.

Texas, un tornado devasta Perryton

La cittadina di Perryton, città degli Stati Uniti d'America situata nello Stato del Texas e nella Contea di Ochiltree, è stata devastata da un tornado. Ore di grande paura durante il passaggio di una grande tromba d'aria che ha lasciato dietro di sé distruzione, morte e feriti. Uno scenario di devastazione a Perryton: distrutte case ed abitazioni, alberi sradicati dal suolo, cartelli divelti con l'intera cittadina rimasta senza corrente elettrica. Intanto è partita la conta dei danni e dei morti: 3 le vittime accertate finora e circa 100 i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Paul Dutcher, il capo dei vigili del fuoco di Perryton, ha comunicato alla Cnn che due persone sono morte in un quartiere commerciale del centro, mentre la terza è stata colpita in un'area di case mobili nella parte nord-est della città.

Secondo le prime stime dei vigili del fuoco il passaggio del tornado ha danneggiato 200 case in una zona di Perryton che si estende per più di un chilometro e mezzo. Debbie Beck, direttore finanziario dell'ospedale Ochiltree General Hospital ha comunicato che sarebbero state almeno 100 le persone ferite e curate presso la struttura ospedaliera.

Tornado in Texas: allerta meteo anche in Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida

Il passaggio del violento tornado a Perryton, città del nord del Texas, ha fatto registrare danni, morti e feriti. Case e aziende danneggiate e l'ufficio del governatore del Texas Greg Abbott e la divisione statale per la gestione delle emergenze stanno mobilitando risorse.

L'allarme maltempo e tornado in molte zone d'America è ancora alto. Per le prossime ore, infatti, The National Weather Service ha previsto l'arrivo di nuovi uragani e piogge forti anche in Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida.