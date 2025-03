Terremoto Stati Uniti d’America: una scossa di magnitudo di 5.5 a Adak Island e magnitudo 3.9 a San Francisco

La terra è tornata a tremare negli Stati Uniti d'America dove, nel giro di pochi giorni, si sono registrate due scosse di terremoto. La prima nella Bay Area di San Francisco e successivamente una scossa nella zona di Adak Island, in Alaska. Ecco quello che sappiamo.

Terremoto Adak Island in USA di magnitudo 5.3

Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo intorno alle ore 01.00 americane (06.13 italiane) si è registrata una forte scossa di terremoto nei pressi di Adak Island, Stati Uniti d'America. L'isola di Adak è un'isola che fa parte delle isole Andreanof nell'arcipelago delle Aleutine in Alaska.

I cittadini di Adak, situata sull'isola, è la città più meridionale dell'Alaska, si sono ritrovati nel cuore della notte a fare i conti con una scossa di terremoto di magnitudo 5.5. L'epicentro è stato registrato nei pressi di Adak Island ad una profondità di circa 52 km.

La scossa di terremoto nei pressi di Adak Island arriva a pochi giorni di distanza da un'altra scossa registrata nella Bay Area di San Francisco.

Terremoto America: trema la terra anche a San Francisco

Pochi giorni fa una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha interessato l'intera Bay Area di San Francisco. Intorno alle ore 19.46 locali, è stata registrata da parte dell'United States Geological Survey una scossa di terremoto a circa 3 miglia a nord-ovest di Dublino, California, a una profondità di circa sette miglia.

Fortunatamente non sono stati segnalati feriti o danni, ma tantissime persone hanno raccontato di aver sentito tremare la propria casa. Il terremoto di lunedì scorso arriva in un periodo di aumento di terremoti moderati in California. Ricordiamo che i terremoti sono un evento frequente nello stato della California per via della sua posizione lungo diverse faglie.

Basti pensare che in media, ogni anno in California e Nevada si verificano 25 terremoti con magnitudo compresa tra 4.0 e 5.0. Negli ultimi tempi però stanno tornando i timori per un terremoto di grandi dimensioni, conosciuto come "Big One". Per gli scienziati questo terremoto potrebbe raggiungere una magnitudo di 7.8 o superiore, causando distruzioni nella California meridionale o nella Bay Area di San Francisco, a seconda del luogo della frattura.