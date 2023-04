Terremoto sottomarino in Indonesia: panico tra gli abitanti per l'allerta tsunami

#BREAKING #INDONESIA



🔴 INDONESIA :#VIDEO SCENES FROM PADANG CITY, AFTERMATH OF POWERFUL EARTHQUAKE MAGNITUDE 7.1 WHICH HIT WEST OF SUMATRA ISLAND#BreakingNews #UltimaHora #Sumatra #Earthquake #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor #Gempa pic.twitter.com/tkUdGsEIoi