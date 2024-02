Terremoto, scossa di magnitudo 4.7 nell'Adriatico: avvertita anche in Puglia

Terremoto nell'adriatico e avvertito in Puglia

Una scossa di terremoto con una magnitudo di 4.7 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 10.23 di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, nell'Adriatico meridionale, con coordinate geografiche latitudine 41.9120 e longitudine 17.5940.

Il sisma è localizzato a una profondità di 18 chilometri, al largo della costa garganica, grosso modo ad una distanza equivalente dalla costa della Croazia. La scossa di terremoto sarebbe stata avvertita anche in Puglia, in particolare nella zona a nord di Bari e in provincia di Foggia.

Sono in realtà due le scosse di terremoto registrate a distanza di un'ora circa l'una dall'altra, una sulla costa albanese e l'altra nell'Adriatico. La prima scossa, di magnitudo 3.4 sulla scala Richter, ha avuto epicentro nella costa settentrionale dell'Albania ed è stata registrata alle 9:55 di questa mattina, venerdì 23 febbraio 2024.

Poco dopo, alle ore 10:23, si è registrata invece una seconda scossa ti terremoto con magnitudo di 4.7 nell'Adriatico Meridionale. Quest'ultima scossa è avvenuta a 120 km da Bari: ed è proprio nel capoluogo pugliese che l'evento sismico è stato avvertito distintamente dai residenti. Stando alle ultime notizie, sembrerebbe che non siano stati registrati danni a strutture e a persone.