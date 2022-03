Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 tra Genova e La Spezia

Trema la terra in Liguria. Intorno alle 3:04 della notte dell'8 marzo si sono registrate quattro scosse di terremoto tra Genova e La Spezia. Per fortuna non si registrano danni né a persone né a cose.

Terremoto Liguria: 4 scosse nella notte in provincia di Genova

Una notte di paura in Liguria per il terremoto. Nella notte dell'8 marzo, intorno alle ore 3:04 del mattino, si sono registrate quattro scosse di terremoto tra Genova e La Spezia con la più forte scossa di magnitudo 3.1. La scossa più forte ha avuto epicentro tra Mezzanego (Genova) e Borzonasca (La Spezia) a una profondità di nove chilometri come riportato dai rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Stando ai primi controlli non si segnalano danni a persone o cose.

Dopo la prima scossa di terremoto di magnitudo 3.1, la terra è tornata a tremare poco dopo con una seconda di magnitudo 2.3. La scossa è stata registrata nella medesima zona con l'epicentro nelle vicinanze di Borzonasca, a La Spezia). Successivamente si sono registrate due nuove scosse di magnitudo 2 alle ore 5:29 e 6:04.