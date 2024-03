Terremoto Pordenone: sisma di magnitudo 4.1, la situazione in Friuli Venezia Giulia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 della scala Richter, è stata avvertita nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo 2024, a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Tante le segnalazioni arrivate ai centralini della protezione civile e dei vigili del fuoco. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione e ha varcato anche i confini nazionali.

Terremoto Pordenone: sisma di magnitudo 4.1, la situazione

In queste ore, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha aggiornato i dati relativi al terremoto avvenuto alle 22:19 di ieri in Friuli Venezia Giulia. In un primo momento infatti, i dati forniti segnalavano una magnitudo di 4.5. Il sisma invece, stando ai dati aggiornati, ha avuto una magnitudo di 4.1, con ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro a 5 chilometri dai comuni di Socchieve (Udine) e di Tramonti di Sopra (Pordenone).

Subito dopo la scossa sono seguite almeno altre sei lievi scosse di assestamento, la più forte delle quali ha avuto come magnitudo 2.3 ed è avvenuta alle ore 22:45 di ieri.

Dove è stata avvertita la scossa di terremoto del 27 marzo 2024

Il terremoto avvenuto il 27 marzo 2024 è stato avvertito indistintamente in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, da Pordenone a Udine, fino ad arrivare a Trieste. La scossa è stata avvertita anche nelle regioni limitrofe: segnalazioni sono arrivate anche dalle regioni di Veneto e Trentino Alto Adige.

Un sisma che ha addirittura varcato i confini nazionali: diverse segnalazioni sono infatti giunte da Austria e Slovenia. I centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto tantissime telefonate che segnalavano di aver avvertito in maniera molto forte il sisma.

Secondo la Protezione civile: "La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose". A Rainews24 Coriglio Zannier, sindaco di Socchieve ha dichiarato: "Abbiamo sentito un botto tremendo e abbiamo avuto tanta paura, poi è mancata la luce per alcuni minuti". In merito ai danni causati dal terremoto il sindaco assicura: "qualche caduta di tegole, ma ora stiamo tornando alla normalità".