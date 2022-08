Terremoto a Pordenone: scossa magnitudo 3.5 nella notte, i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella notte tra il 24 e il 25 agosto a 3 km da Frisanco, nel Pordenonese. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione e sono molte le persone che sono scese in strada. Molta paura per quella scossa che è durata parecchi secondi, ma per fortuna al momento non si registrano danni.

Scossa di terremoto nella notte nel Pordenonese, paura e gente in strada

Erano le 2.34 di stanotte quando i sismografi della sala sismica Ingv di Roma hanno registrato una scossa magnitudo 3.5 con epicentro 3 km a nord di Frisanco, in provincia di Pordenone. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, il sisma con coordinate geografiche latitudine 46.2400, longitudine 12.7230, è stato localizzato con ipocentro a una profondità di 9 km.

La scossa è stata avvertita in modo molto forte dalla popolazione nell'area situata nei pressi dell'epicentro. Molte le persone che - nonostante l'ora - sono state svegliate dal movimento tellurico. La paura che la terra tremasse nuovamente e lo spavento per quella scossa che alle 2.34 di stanotte si è protratta per molti secondi, hanno spinto molti abitanti a trattenersi a lungo in strada. Fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose - come confermato dal sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo.

Terremoto in Friuli, la terra torna a tremare a Pordenone

Stando a quanto riferito da alcuni residenti della zona - tra i quali è sempre vivo il ricordo del tragico terremoto del 1976 - da anni non si avvertiva una scossa così chiaramente e soprattutto lunga nel tempo. A sorprendere e spaventare infatti è stata in particolare la durata della scossa, che si è protratta per diversi secondi.

Comuni nel raggio di 15 km dall'epicentro

I comuni situati entro 15 chilometri dall’epicentro del terremoto sono: