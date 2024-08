Terremoto Napoli, scossa di magnitudo 3.7 ai Campi Flegrei: gente in strada

Una forte scossa di terremoto è stata registrata intorno alle ore 21.23 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv hanno comunicato una scossa di magnitudo 3.7 con l'epicentro è stato localizzato in contrada Pisciarelli a una profondità di 2,4 chilometri. Tanta paura tra i cittadini, visto che la scossa è stata avvertita anche a Napoli città.

Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.7 avvertita anche a Napoli

Terremoto ai Campi Flegrei, la vasta area di natura vulcanica della città metropolitana di Napoli. Nella serata di venerdì 30 agosto 2024 una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ai Campi Flegrei. La scossa è stata talmente forte da essere avvertita anche nella città di Napoli e nei quartieri di Fuorigrotta, Pozzuoli, Baiano ed Agnano. Non solo, segnalazioni anche da parte dei cittadini del Vomero e del Centro Storico. Diverse persone, prese dalla paura, hanno deciso di lasciare le proprie case per scendere in strada.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato che l'epicentro del terremoto è stato localizzato in contrada Pisciarelli a una profondità di 2,4 chilometri, ma fortunatamente non si registrano danni né richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco di Napoli.

non sto a casa e mio fratello mi manda questo. eh dai #terremoto pic.twitter.com/1NejJJGb3K — ej 🍃 (@ikai08) August 30, 2024

Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei

La Protezione Civile della Regione Campania in merito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha comunicato: «Terremoto Campi flegrei: registrato sciame sismico in area flegrea. La scossa maggiore è di Md 3.7. La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio, dalle prime verifiche NON risultano danni».

Intanto in una nota diffusa ai media, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha sottolineato che è in corso uno sciame sismico: «L'INGV Osservatorio Vesuviano comunica che dalle ore locali 21:16 del 30/08/2024 (UTC 19:16 del 30/08/2024) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima rivista Md = 3.7 ±0.3».