Terremoto nella notte a Napoli, scossa magnitudo 3.0 nei Campi Flegrei, epicentro a Bacoli

Paura nella notte per una scossa di terremoto in Campania. Il sisma magnitudo 3.0 è stato registrato alle 1.45 di oggi - domenica 5 febbraio - dall'Ingv con epicentro a Bacoli nella zona dei Campi Flegrei. Avvertito in tutta la provincia, anche se fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto magnitudo 3.0 a Bacoli, i dettagli

I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Napoli hanno registrato una scossa di terremoto magnitudo 3.0 con ipocentro a 4 km di profondità stanotte alle 1.45. L'epicentro è stato registrato a 3 km da Bacoli e a 13 dal capoluogo campano, nella zona dei Campi Flegrei.

Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia e sono molte le persone che si sono riversate in strada. Fortunatamente però, a parte la grande paura, non si registrano al momento danni a persone o cose.

Comuni vicini all'epicentro

Tra i Comuni situati entro 10 km dall'epicentro: