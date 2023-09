Terremoto nelle Marche, scossa magnitudo 4.1 fa tremare la costa

Una scossa di terremoto è stata avvertita sulla costa marchigiana anconetana oggi, 13 settembre 2023. Erano le 10.38 di stamani quando i sismografi dell'Ingv di Roma hanno registrato il movimento tellurico. Ecco le news.

Scossa di terremoto nelle Marche, le news

Alle 10.38 di stamani la terra ha tremato nelle Marche. Il movimento tellurico magnitudo 4.1 della scala Richter è stato registrato dalla sala sismica di Roma. L'epicentro del sisma è stato localizzato nel Mar Adriatico, di fronte alle coste della provincia di Ancona, a una profondità di circa due 2 chilometri.

Nonostante l’epicentro sia stato localizzato nello specchio d'acqua tra Pesaro e Ancona, a diverse decine di chilometri dalla costa, il sisma ha fatto tremare la terra tra Fano, Senigallia e Falconara Marittima, spingendo molte persone a riversarsi in strada. In molti hanno condiviso la paura sui social, riportando notizie di tremolii delle abitazioni e movimento di suppellettili. A seguito dell’evento sismico la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate la Protezione Civile conferma che non risulterebbero danni a persone o cose.

La scossa di terremoto di stamani segue quelle registrate nei giorni scorsi. Il tratto costiero tra Ancona e Pesaro ha infatti tremato lo scorso 8 settembre - con una scossa magnitudo 3.7 - e il 7 settembre, con un sisma 2.7 della scala Richter.

Paura nelle Marche per la scossa di terremoto

La scossa di stamani è stata molto breve ma intensa, ed è stata avvertita distintamente lungo la costa, e in particolare ad Ancona. Molte le segnalazioni arrivate dalle scuole - che proprio stamani hanno riaperto le porte dopo le vacanze estive - e dalle strutture sanitarie.

Ad Ancona una scuola è stata chiusa per precauzione. Al momento non si registrano comunque danni a persone o cose.