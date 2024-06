Terremoto di magnitudo 7.2 in Perù, scatta l'allerta tsunami: il video

Torna la paura in Perù per una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 localizzata a 8 km a ovest di Atiquipa, ad una profondità di 28 km. A renderlo noto è stato l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Scatta l'allerta tsunami con possibili onde alte fino a 3 metri.

Perù, dopo il terremoto scatta l'allerta tsunami: il video

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata avvertita alle ore 00.44 ora locale (07.44 in Italia) di venerdì 28 giugno davanti alla costa del Perù. L'Istituto geofisico statunitense Usgs ha comunicato che l'epicentro del sisma è stato localizzato a 8 km a ovest di Atiquipa, nel Perù meridionale, a circa 600 km dalla capitale Lima una profondità di 28 km. Non solo, l'Istituto geofisico statunitense Usgs, ha comunicato che dopo la prima scossa ne sono seguite altre due di magnitudo 4.4 e 4.7.

La scossa è stata talmente forte da far scattare l'allerta tsunami diramata dal Centro di allerta tsunami del Pacifico. "Possibili onde alte fino a tre metri lungo alcune coste del Perù" - è l'allerta comunicata dal Centro di allerta tsunami del Pacifico che ha avvisato i cittadini delle possibili conseguente legate al terremoto.

🇵🇪

IMPRESIONANTE

El Momento EXACTO

del Terremoto 7.2 USGS

en Chala y Nasca Nazca

28 de Junio

Sentido en Yauca Atico Caraveli Arequipa Peru Terremoto Temblor Sismo pic.twitter.com/7zbm5a5MUm — Temblor Alerta Sismica (@elluchin1) June 28, 2024

Terremoto in Perù: evacuati i residenti di Lomas e Chalas

La forte scossa di terremoto si è sentita nel Perù meridionale e in particolare nella provincia di Caravelí, Yauca, Bella Unión e Lomas come riportato dalla radio locale Rpp di Lima. Il sisma è stata fortissimo. I residenti delle località costiere di Lomas e Chalas sono stati evacuati dalle loro abitazioni per il rischio tsunami.

I media locali hanno comunicato la caduta di massi sul ponte San Andrés che ha interrotto la viabilità, ma anche una frana nel distretto di Mariano Nicolas Valcárcel dove le strade sono chiuse al traffico.