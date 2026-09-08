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Terremoto di magnitudo 3,9 al confine tra Grecia e Albania: scossa avvertita nei Balcani

Una forte scossa di terremoto si è registrata nelle prime ore del mattino dell'8 settembre 2026 tra Grecia e Albania. La situazione.
Eventi estremi8 Settembre 2026 - ore 10:07 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Terremoto al confine tra Grecia e Albania all'alba di questa mattina, martedì 8 settembre 2026. Una scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e secondo i primi rilievi è stata avvertita sino ai Balcani.

Terremoto oggi tra Grecia ed Albania: le ultime notizie

La terra è tornata a tremare nella giornata di oggi, martedì 8 settembre 2026. Intorno alle ore 5.40 del mattino si è registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro al confine tra la Grecia e l'Albania ad un profondità di circa 4 km.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, secondo i primi dati condivisi, ha confermato sia l'orario della scossa che la profondità in un territorio che presenta un passato sismico di grande rilevanza. Al momento non si segnalano danni a cose né a persone.

Sisma al confine tra Grecia e Albania: territorio a rischio terremoti

La scossa di terremoto è stata talmente forte da essere avvertita anche nei Balcani. Non è la prima volta che la zona di confine tra Grecia ed Albania è colpita da territorio considerando che proprio l'Albania si trova all’interno della fascia sismica alpino-mediterranea.

Si tratta di una zona di contatto tra le placche litosferiche di Africa ed Eurasia. Basti pensare che dal 1900 ad oggi si sono registrate più di 70 scosse di terremoto con magnitudo che ha sfiorato anche i 6-7.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre ore 19:57

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