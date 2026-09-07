FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Eruzione dell’Anak Krakatau, disagi nei cieli: 8 aeroporti in Ind...

Eruzione dell’Anak Krakatau, disagi nei cieli: 8 aeroporti in Indonesia bloccati dalla nube di cenere

In Indonesia l'eruzione del vulcano Anak Krakatau ha causato numerosi disagi, ma soprattutto ha mandato in tilt il traffico aereo nazionale e internazionale. Ecco le ultime news.
Eventi estremi7 Settembre 2026 - ore 16:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
Eventi estremi7 Settembre 2026 - ore 16:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Eruzione dell’Anak Krakatau. La nube di cenere vulcanica di conseguenza provoca pesanti conseguenze sul traffico aereo dell’Indonesia.

Il vulcano, che per l'esattezza si trova situato nello Stretto della Sonda tra Giava e Sumatra, ha intensificato la propria attività negli ultimi giorni, generando colonne di cenere capaci di raggiungere quote molto elevate e di spingersi verso aree lontane dal cratere.

Per questo motivo le autorità hanno dovuto interrompere le operazioni in diversi aeroporti, con centinaia di voli cancellati, ritardati o dirottati e oltre 22 mila passeggeri interessati dai disagi. Tra gli scali maggiormente coinvolti c’è il principale aeroporto di Giacarta.

Anak Krakatau, cenere fino a 15 mila metri: voli cancellati e aeroporti chiusi

L’eruzione dell’Anak Krakatau ha causato seri disagi. L'attività eruttiva di questo vulcano è aumentata via via nelle ultime settimane. La fase più intensa si sta registrando a partire dal 4 settembre tanto che da vulcano sono state osservate emissioni di lava, esplosioni e colonne di cenere. La dispersione del pennacchio ha interessato un'area molto ampia.

Le rilevazioni hanno individuato materiale vulcanico a circa 6.000 metri di quota sul lato di Giava, mentre in direzione di Sumatra e del Banten la nube ha raggiunto anche quote prossime ai 15.000 metri. La cenere ha bloccato ben 8 aeroporti mandando in tilt i trasporti via aerea.

Come mai? Ebbene, come gli esperti sottolineano sempre, la cenere vulcanica rappresenta un serio pericolo per l’aviazione in quanto le particelle possono penetrare nei motori, fondersi a causa delle alte temperature e compromettere il corretto funzionamento dei propulsori.

Il Soekarno-Hatta International Airport ha dovuto prorogare più volte la sospensione delle attività, mentre altri scali sono stati interessati dall’emergenza. Il bilancio comprende oltre 22.000 passeggeri coinvolti e centinaia di movimenti aerei modificati. Colpita anche la Singapore Airlines che ha cancellato numerosi collegamenti tra Singapore e Giacarta. Le conseguenze si sono estese inoltre a diverse rotte regionali, creando un effetto domino sull’intera rete aerea.

Gli altri disagi causati dal vulcano

L’emergenza legata all’eruzione dell’Anak Krakatau non riguarda solo il traffico aereo. La cenere può causare problemi alla popolazione provocando irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Oltre a ciò viene ridotta la visibilità sulle strade, ma a fare i conti con i disagi sono anche le abitazioni private e le varie quotidiane che devono far i conti con la pioggia di cenere e lapilli che sporca e copra tutto.

Le autorità si raccomandano di limitare le attività all’aperto, utilizzare mascherine e protezioni per gli occhi e prestare attenzione alla qualità dell’acqua e alla circolazione stradale.

Il vulcano rimane sotto stretta sorveglianza, anche perché l’Indonesia si trova lungo il cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico ed è caratterizzata da una forte attività sismica e vulcanica.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Trema la Toscana nella notte: terremoto di magnitudo 3.2 avvertito tra Lucca, Massa e Pistoia
    Eventi estremi2 Settembre 2026

    Trema la Toscana nella notte: terremoto di magnitudo 3.2 avvertito tra Lucca, Massa e Pistoia

    Terremoto nella notte in Toscana. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 02:40 in provincia di Lucca.
  • Emergenza incendi in tutta la Sicilia, la situazione
    Eventi estremi1 Settembre 2026

    Emergenza incendi in tutta la Sicilia, la situazione

    Situazione di emergenza in Sicilia a causa dei numerosi incendi sull'isola: 198 i roghi registrati tra sabato e domenica.
  • Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.3: forte boato e paura in provincia di Udine
    Eventi estremi27 Agosto 2026

    Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.3: forte boato e paura in provincia di Udine

    Scossa di terremoto nella notte in Friuli Venezia Giulia di magnitudo 3.3 in provincia di Udine. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione
  • 24 agosto 2016, la notte che sconvolse il Centro Italia: cosa accadde e cosa rimane oggi
    Eventi estremi24 Agosto 2026

    24 agosto 2016, la notte che sconvolse il Centro Italia: cosa accadde e cosa rimane oggi

    24 agosto 2016, una scossa di terremoto nel cuore della notte sconvolse il Centro Italia. Il punto della situazione sulla ricostruzione.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, stop al caldo record ma attenzione ai nubifragi
Tendenza7 Settembre 2026
Meteo, stop al caldo record ma attenzione ai nubifragi
Un aspetto da non sottovalutare dei prossimi giorni sono le condizioni critiche per la fase di forte maltempo al passaggio del fronte perturbato. Calo termico
Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo ovunque! Maltempo in arrivo
Tendenza6 Settembre 2026
Meteo: entro sabato 12 fine del caldo anomalo ovunque! Maltempo in arrivo
La tendenza meteo da mercoledì 9 conferma un cambio di scenario con il ritorno del maltempo e l'afflusso di aria fresca. Fine ondata di calore.
Meteo: da mercoledì 9 forte maltempo, deciso calo termico e fine dell'ondata di calore!
Tendenza5 Settembre 2026
Meteo: da mercoledì 9 forte maltempo, deciso calo termico e fine dell'ondata di calore!
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede una svolta sull'Italia con l'arrivo di una perturbazione che porta maltempo e fresco
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Settembre ore 20:15

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154