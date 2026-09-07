Eruzione dell’Anak Krakatau, disagi nei cieli: 8 aeroporti in Indonesia bloccati dalla nube di cenere

Eruzione dell’Anak Krakatau. La nube di cenere vulcanica di conseguenza provoca pesanti conseguenze sul traffico aereo dell’Indonesia.

Il vulcano, che per l'esattezza si trova situato nello Stretto della Sonda tra Giava e Sumatra, ha intensificato la propria attività negli ultimi giorni, generando colonne di cenere capaci di raggiungere quote molto elevate e di spingersi verso aree lontane dal cratere.

Per questo motivo le autorità hanno dovuto interrompere le operazioni in diversi aeroporti, con centinaia di voli cancellati, ritardati o dirottati e oltre 22 mila passeggeri interessati dai disagi. Tra gli scali maggiormente coinvolti c’è il principale aeroporto di Giacarta.

Anak Krakatau, cenere fino a 15 mila metri: voli cancellati e aeroporti chiusi

L’eruzione dell’Anak Krakatau ha causato seri disagi. L'attività eruttiva di questo vulcano è aumentata via via nelle ultime settimane. La fase più intensa si sta registrando a partire dal 4 settembre tanto che da vulcano sono state osservate emissioni di lava, esplosioni e colonne di cenere. La dispersione del pennacchio ha interessato un'area molto ampia.

Le rilevazioni hanno individuato materiale vulcanico a circa 6.000 metri di quota sul lato di Giava, mentre in direzione di Sumatra e del Banten la nube ha raggiunto anche quote prossime ai 15.000 metri. La cenere ha bloccato ben 8 aeroporti mandando in tilt i trasporti via aerea.

Come mai? Ebbene, come gli esperti sottolineano sempre, la cenere vulcanica rappresenta un serio pericolo per l’aviazione in quanto le particelle possono penetrare nei motori, fondersi a causa delle alte temperature e compromettere il corretto funzionamento dei propulsori.

🌋**Mount Anak Krakatau in Indonesia has erupted, leading to the cancellation of over 300 flights in 6 airports and the closure of schools,** according to Reuters.



The volcano reactivated on September 4th. Ash has already reached a height of 6,000 meters on the side of Java and… pic.twitter.com/YPMQ2iThCA — Gianl1974 (@Gianl1974) September 6, 2026

Il Soekarno-Hatta International Airport ha dovuto prorogare più volte la sospensione delle attività, mentre altri scali sono stati interessati dall’emergenza. Il bilancio comprende oltre 22.000 passeggeri coinvolti e centinaia di movimenti aerei modificati. Colpita anche la Singapore Airlines che ha cancellato numerosi collegamenti tra Singapore e Giacarta. Le conseguenze si sono estese inoltre a diverse rotte regionali, creando un effetto domino sull’intera rete aerea.

Gli altri disagi causati dal vulcano

L’emergenza legata all’eruzione dell’Anak Krakatau non riguarda solo il traffico aereo. La cenere può causare problemi alla popolazione provocando irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Oltre a ciò viene ridotta la visibilità sulle strade, ma a fare i conti con i disagi sono anche le abitazioni private e le varie quotidiane che devono far i conti con la pioggia di cenere e lapilli che sporca e copra tutto.

Le autorità si raccomandano di limitare le attività all’aperto, utilizzare mascherine e protezioni per gli occhi e prestare attenzione alla qualità dell’acqua e alla circolazione stradale.

Il vulcano rimane sotto stretta sorveglianza, anche perché l’Indonesia si trova lungo il cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico ed è caratterizzata da una forte attività sismica e vulcanica.