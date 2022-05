Nuovo terremoto a Firenze, scossa di magnitudo 3.7. Gente in strada

Una nuova forte scossa di terremoto magnitudo 3.7 è stata registrata nella tarda serata di ieri, giovedì 12 maggio, in provincia di Firenze. Erano le 23.12 quando i sismografi dell'Ingv di Roma hanno registrato il sisma, seguito a breve distanza da una scossa di minore entità. Molte le persone che si sono riversate in strada.

Doppia scossa di terremoto a Firenze

Alle 23.12 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato una nuova scossa magnitudo 3.7, con epicentro a 3 km da Impruneta, e ipocentro a una profondità di 8 km Poco dopo, alle 23.15, una nuova scossa di magnitudo 2.3 ha colpito la stessa area, a una profondità di 9 km.

Molta la paura tra la popolazione, da giorni preoccupata per lo sciame sismico che si sta verificando nella zona. La scossa è stata infatti avvertita distintamente sia ai piani alti che a quelli bassi della città. Pochi minuti e la terra è tornata a tremare. La seconda scossa magnitudo 2.3 è stata registrata dai sismografi dell'Ingv di Roma alle 23.15, con lo stesso epicentro della prima e una profondità di 9 km.

Nonostante la grande paura della popolazione, che è scesa in strada anche in pigiama, e le numerose dichiarazioni arrivate sui social tuttavia, il sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei aveva subito rassicurato dichiarando che non si segnalavano danni a persone o cose. Il primo cittadino aveva poi proseguito affermando "So che c’è una richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Ci sono due pattuglie della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze in giro per svolgere accertamenti e controlli".

In seguito il Sindaco si Firenze Dario Nardella ha fatto sapere che i vigili del fuoco sono intervenuti a Firenze, in via Guido Monaco, per la caduta di un cornicione.

Entrata ritardata stamani in molte scuole fiorentine

Oggi 13 maggio in diverse scuole dell'area fiorentina, per iniziativa dei singoli dirigenti scolastici, è stata predisposta l'entrata ritardata degli studenti per permettere controlli accurati sugli edifici. Sempre stamani alle 7.49 si è registrata un'altra scossa con magnitudo 2.0, sempre con epicentro a tre chilometri da Impruneta, a una profondità di 6 km.