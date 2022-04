Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia dell'Aquila: il sisma avvertito dalla popolazione

Paura all'alba in provincia de L'Aquila per una scossa di terremoto magnitudo 3.1. Il sisma è stato segnalato alle 6.39 con epicentro vicino Pizzoli e Barete, non si registrano danni a persone o cose.

26 Aprile 2022 - ore 09:28 Redatto da Redazione Meteo.it