Terremoto al largo delle Isole Eolie, epicentro a Stromboli

Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 al largo delle Isole Eolie, l'arcipelago appartenente all'arco Eoliano a nord della costa siciliana. L'epicentro del terremoto è stato individuato a Stromboli.

Terremoto oggi in Italia: scossa alle Isole Eolie in Sicilia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha confermato il terremoto registrato nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 luglio 2025 nelle Isole Eolie, in Sicilia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è registrata nel cuore della notte al largo dell'arcipelago di isole situato nel mar Tirreno meridionale.

Il terremoto è stato registrato intorno alle 4.36 della notte tra domenica 27 e lunedì 28 luglio 2025 ad una profondità di 258 km con epicentro nella isola di Stromboli. Nonostante la scossa sia stata forte, fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.

Perché ci sono tanti terremoti nelle Isole Eolie?

Non è la prima volta che si registra un terremoto nel basso Tirreno e in particolare nelle Isole Eolie per la presenza di due sistemi di faglia, come spiegato Raffaele Azzaro, primo ricercatore dell’Osservatorio Etneo dell’INGV.

"La sismicità delle Isole Eolie è legata alla presenza di due sistemi di faglia: il sistema Sud - Tirrenico, che interessa il basso Tirreno parallelamente alla costa settentrionale siciliana, e quello della cosiddetta Linea di Tindari, una sistema di faglie che attraversa il settore nord-orientale della Sicilia, estendendosi nel Golfo di Patti e quindi marginando a ovest le isole di Vulcano e Lipari".