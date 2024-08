Terremoto in provincia di Bologna, scossa di magnitudo 3.9 a Castel del Rio, scossa avvertita anche in Toscana

Scossa di terremoto di magnitudo 3.9 in Emilia Romagna, in particolare nella provincia di Bologna con epicentro a Castel del Rio. Tantissime le segnalazioni ricevuto da parte dei residenti svegliati nel cuore della notte.

Terremoto in provincia di Bologna: scossa e segnalazioni

Torna a tremare la terra in Emilia Romagna colpita nel cuore della notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto da una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 avvertita in tutta la provincia di Bologna, ma anche in Toscana. L'epicentro del terremoto è stato registrato a Castel del Rio, comune italiano della città metropolitana di Bologna in Emilia-Romagna. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Bologna, ma anche in Toscana e, stando ai rilievi dell'INGV, il momento preciso del sisma è stato all’1:45 della notte con epicentro sull’appenino tosco emiliano.

Stando ai dati comunicati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro del terremoto è stato a a 3 km sud est del cento di Castel del Rio ad una profondità di 19 km.

Terremoto oggi in provincia di Bologna: la situazione

La scossa di terremoto di magnitudo 3.9 registrata a Castel del Rio in Emilia Romagna è stata avvertita in tutta la provincia di Bologna. Da Imola a Parma, ma anche nei comuni di Fontanelice, Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Sono stati tantissimi i cittadini che hanno avvertito il sisma con segnalazioni sui social e ai vigili del fuoco. Non solo, la scossa è stata talmente forte da essere stata avvertita anche in Toscana come Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze.

Dopo la scossa di magnitudo 3.9 sono seguite altre scosse di minore intensità. La presidente dell'Emilia-Romagna Irene Priolo ha dichiarato: "nella notte una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata all'1.45 a una profondità di 19 km con epicentro a Castel del Rio. Abbiamo contattato da subito gli amministratori del comune epicentro e di quelli limitrofi e al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. Stiamo continuando ad osservare, come sempre, la situazione per essere di supporto in caso di necessità".