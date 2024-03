Terremoto in Grecia avvertito anche in Sicilia, Calabria e Puglia: la situazione

Una forte scossa di terremoto in Grecia, di magnitudo 5.8, ha fatto tremare anche le regioni del Sud d'Italia tra cui: Puglia, Calabria e Sicilia. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sul sisma.

Terremoto in Grecia: la scossa di magnitudo 5.8

Una forte scossa terremoto di magnitudo 5.8, è stata registrata oggi in Grecia, nella Costa Occidentale del Peloponneso. L’evento tellurico si è verificato precisamente, secondo i dati riportati dall'INGV - l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle 08.12 di questa mattina.

Il sisma ha avuto una una profondità di 33 chilometri. Proprio per questo motivo è stato avvertito a Malta, ma anche e soprattutto nell'Italia del Sud. Le regioni coinvolte? La Sicilia - soprattutto la provincia di Catania, Siracusa e Ragusa - la Puglia e Calabria. Numerose segnalazioni sono giunte da: Brindisi, Modica, Ragusa, Lecce, Gallipoli, Floridia, Taranto, Chiaramonte Gulfi, Caltagirone, Rosolini, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Il terremoto di oggi in Grecia è avvenuto per la precisione vicino alle isole Strofadi a circa 120 km a Sud-Sud/Ovest di Patrasso. Il sisma che ha scosso la Grecia è stato avvertito fino ad Atene e all’isola di Creta. Avvenendo in una zona marittima non ha destato grosse preoccupazioni e per ora pare non si registrino grossi danni a cose o persone. Gli esperti stanno monitorando la situazione. Un sisma del genere non veniva però registrato dal lontano 1986.

Sisma avvertito anche in Sud d'Italia

Il sisma avvenuto in Grecia è stato avvertito anche in diverse regioni del sud d'Italia. Segnalazioni social sono arrivate da diverse città di: Sicilia, Puglia e Calabria. Non si registrano, però, danni nemmeno da noi in Italia. Dopo un primo spavento, l'ironia del web ha preso il sopravvento e molti utenti hanno iniziato a scherzarci su per sdrammatizzare. Alcuni siciliani hanno sottolineato ad esempio che per le Feste non si fanno mai mancare nulla e che anche quest'anno la tradizione è stata rispettata.