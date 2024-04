Terremoto in Calabria: la sequenza sismica in corso - Dati Ingv

Scossa di terremoto in Calabria nella notte del 22 aprile: l'evento sismico fa parte di una sequenza di scosse che dura dal weekend. Non si registrano per ora danni a persone o cose

22 Aprile 2024 - ore 09:54 Redatto da Meteo.it 22 Aprile 2024 - ore 09:54 Redatto da Meteo.it