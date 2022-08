Terremoto Grecia a sud dell'isola di Samo, forte scossa di magnitudo 5.1. I dettagli

Foto da Ingv

Nuovo terremoto in Grecia. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, alle 12.10 ora italiana di oggi, mercoledì 31 agosto 2022, si è verificato un terremoto di magnitudo 5.5 nell’area del Dodecaneso, a Sud dell’isola di Samo, con ipocentro a circa 10 km di profondità. Qualche minuto prima, alle 11.56, era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 5.1. Ecco i dettagli sulle scosse, che seguono quella di ieri arrivata a 4.7.

Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.5

L'Ingv di Roma segnala nella giornata di oggi ci sono state diverse scosse di Terremoto in Grecia. Una alle ore 11.56 e l'altra alle ore 12.10, orario italiano.

Secondo la scala Richter, un terremoto con magnitudo 5.5 è classificato come "moderato" e può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. Al momento non si segnalano problemi per la popolazione.