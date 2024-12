Terremoto Emilia Romagna: due scosse, nella notte al largo della costa ferrarese - Dati Ingv

Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 dicembre 2024 in Emilia Romagna. L'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, segnala che i due eventi sismici sono avvenuti nella notte a largo della costa ferrarese. Vediamo nel dettaglio cosa è successo con i dati riportati sulle pagine social ufficiali dell'Ingv.

Terremoto Emilia Romagna: due scosse nella notte

Le due scosse di terremoto che hanno avuto luogo questa notte nel ferrarese, come segnala l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono state registrate a una distanza temporale che risulta essere poco più di dieci minuti l'una dall'altra.

Precisamente, la prima scossa che ha avuto una magnitudo di 2.3 è avvenuta alle ore 01:23 ad una profondità di ben 6 km, mentre la seconda scossa di terremoto, leggermente più intensa rispetto alla precedente, è stata caratterizzata da una magnitudo di 3, ed è avvenuta alle ore 01:35 con epicentro segnalato a ben 33 km.

Eventi sismici inattesi: nessun danno segnalato

I due eventi sismici di questa notte avvenuti nel Ferrarese, hanno avuto luogo a poca distanza dalla terraferma come si evince dai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, precisamente nella zona del comune di Goro, che dista 44 chilometri dalla città di Ravenna e 65 da Rovigo.

Stando a quanto si apprende dalle ultime notizie segnalate in merito ai due terremoti avvenuti in Emilia Romagna questa notte a largo della costa ferrarese, al momento non si segnalano danni a persone o cose.