Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 4.4: "Tanta paura ma nessun danno"

Una scossa di terremoto di magnitudo di 4.4 si è registrata nel cuore della notte dinanzi alla costa di Catanzaro. Intorno all'1.00 di notte i cittadini hanno lasciato le proprie case presi dalla paura riversandosi nelle strade. Tantissime le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco, ma fortunatamente non si registrano né danni né feriti.

Trema la terra a Catanzaro: scossa di terremoto dinanzi alla costa

L'epicentro del terremoto registrato a Catanzaro nella notte del 13 ottobre 2022 è stato in mare aperto. Stando ai rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto ha avuto epicentro a 36 chilometri di profondità in mare in prossimità di Catanzaro Lido. La scossa è stata avvertita forte e chiara in tutta la città intorno alle ore 00.44 della notte. Tanta paura tra i cittadini che si sono riversati per le strade intasando i centralini dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro con chiamate di sos. Il sindaco Nicola Fiorito ha comunicato: "polizia locale, vigili del fuoco, Protezione civile e amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. Buonanotte a chi riuscirà a dormire".

Diverse le segnalazioni di scosse sismiche arrivate anche alle sale operative di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia. Per fortuna non si sono registrati né danni né feriti come confermato anche dal primo cittadino: "la paura è stata tanta, ma voglio rassicurare tutta la città: fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone".

Terremoto, a Catanzaro scuole chiuse: l'annuncio del sindaco

Dopo la fortissima scossa di terremoto registrata a Catanzaro Lido, il sindaco Nicola Fiorita ha comunicato ai cittadini anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 13 ottobre.

"Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone, comunico di avere deciso la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado, in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture" - ha scritto il primo cittadino.