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Terremoto Campi Flegrei: la terra torna a tremare, nella notte scossa magnitudo 3.3

Serie di scosse di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei. La più intensa di magnitudo 3.6 alle 4:32 del 7 aprile.
Eventi estremi7 Aprile 2026 - ore 09:17 - Redatto da Meteo.it
Eventi estremi7 Aprile 2026 - ore 09:17 - Redatto da Meteo.it

La terra torna a tremare nella notte del 7 aprile nell'area dei Campi Flegrei, interessata da una serie di scosse, con l'evento più intenso registrato alle 4:32 quando i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto magnitudo 3.3.

Terremoto Napoli, la terra trema nella notte e sveglia l'area flegrea

Stanotte, 7 aprile, una serie di scosse ha fatto di nuovo tremare la terra nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma più intenso è stato registrato dalla sala operativa INGV-OV di Napoli alle 4:32, con magnitudo 3.3. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a pochi chilometri da Pozzuoli, a una profondità di 2 km.

La scossa nella notte ha svegliato gran parte della popolazione dell'area flegrea, molti si sono riversati in strada. Pochi minuti dopo, alle 4:38, una nuova scossa magnitudo 2.6 ha creato ulteriore allarme. Fortunatamente però, nonostante la grande paura, al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità stanno tuttavia monitorando costantemente la situazione.

Terremoto oggi, nuovo sciame sismico

Già nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, gli abitanti dell'area flegrea avevano dovuto fare i conti con scosse di terremoto di minore intensità. Nei due giorni festivi sono state registrate altre scosse, con quella più intensa (magnitudo 2.1) alle 16:33 di domenica 5 aprile.

Si tratterebbe, secondo quanto dichiarato dal Sindaco di Pozzuoli sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio Vesuviano, di un nuovo sciame sismico dovuto all'attività bradisismica nella zona dei Campi Flegrei.

Molti residenti avevano riferito sui social, poco prima della scossa magnitudo 3.3, di aver avvertito una forte puzza di zolfo anche nei lavandini.

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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Aprile ore 16:07

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