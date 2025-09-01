FacebookInstagramXWhatsApp

Terremoto Campi Flegrei: sciame sismico in atto, la scossa più forte di magnitudo 4.0

Tanta paura nella zona dei Campi Flegrei, Napoli, per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4. La situazione.
Eventi estremi1 Settembre 2025 - ore 10:14 - Redatto da Meteo.it

Terremoto ai Campi Flegrei nel cuore della notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2025. Tanta paura tra i cittadini che, intorno alle ore 4.55 della notte, sono stati svegliati da una forte scossa di magnitudo 4.

Terremoto Campi Flegrei: paura nella notte per scossa di magnitudo 4.0

E' tornata a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, vasta area di natura vulcanica della città metropolitana di Napoli. Uno sciame sismico è in atto dalle ore 16.10 di domenica 31 agosto quando è stata registrata la prima scossa di terremoto di magnitudo 3.3. A seguire una seconda scossa intorno alle ore 16.36 di magnitudo 3.3, mentre la terza è stata segnalata alle 16.38 di magnitudo 2.7. Successivamente si sono registrate più di 74 scosse di terremoto stando a quanto rivelato dall'INGV.

La scossa più forte di magnitudo di 4.0, secondo le rivelazioni dell'Osservatorio Nazionale Terremoti, è stata avvertita nelle zone di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e in alcuni quartieri di Napoli tra cui Soccavo nel cuore della notte del 1 settembre 2025.

Sciame sismico Campi Flegrei (Napoli), dopo il terremoto prosegue il monitoraggio

Stando a quanto comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile nonostante la scossa sia stata di magnitudo 4.0 non si segnalano danni a persone e/o cose anche se queste scosse ripetute portano tanta preoccupazione ed ansietà alla popolazione. Poco dopo la scossa di terremoto è stato sospeso, in via del tutto precauzionale, il servizio ferroviario sulle linee Cumana e Circumflegrea stando a quanto comunicato sul sito web dell'Eav che ha prontamente attivato una servizio bus sostitutivo "sulle linee Montesanto – Torregaveta e Montesanto – Licola e viceversa".

Al momento prosegue il monitoraggio da parte del Centro coordinamento soccorsi (Ccs), mentre il primo cittadino di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha richiesto l’immediata uscita delle pattuglie della Polizia Municipale e delle auto della Protezione Civile.

