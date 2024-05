Terremoto Campi Flegrei oggi, 20 maggio 2024: due forti scosse del 3.5 e del 4.4

Due forti scosse di terremoto presso i Campi Flegrei sono state avvertite oggi, lunedì 20 maggio 2024, poco prima e poco dopo le 20.00. Ecco tutti i dati raccolti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e le ultime news in merito.

Terremoto Campi Flegrei: due nuove forti scosse

Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare la zona dei Campi Flegrei intorno all'ora di cena di oggi, lunedì 20 maggio 2024. Il primo evento tellurico è stato avvertito nettamente dalla popolazione intorno alle 19,51, il secondo intorno alle 20.10.

La prima scossa avvenuta intorno alle 19.51 ha avuto una magnitudo del 3.5 e si è verificata ad una profondità di soli 2.8km. Poco prima era stata preceduta, alle 19.29 circa, da una scossa dell'1.2.

La seconda, più lunga e decisamente più forte, secondo le prime stime si è attestata su una magnitudo del 4.4. Se fosse confermata tale magnitudo si tratterebbe dell'evento più inteso dall'inizio dello sciame sismico.

Alla sala operative dei Vigili del Fuoco sono pervenute diverse segnalazioni per crepe e caduta cornicioni in diversi edifici. Le squadre sono sul territorio per le opportune verifiche.

Le scosse precedenti

La terra continua a tremare da mesi e mesi. Le ultime scosse registrate? Nella notte di oggi, 20 maggio, si sono verificati diversi eventi tellurici. Nell'elenco stilato dall'INGV - l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia - emergono:

una cossa alle 8.50 di magnitudo 2.3 a una profondità di 2 km

una scossa alle 3.56 di magnitudo 2.2

una scossa alle 4.14 di magnitudo 2

Nella nota si legge inoltre che sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 (10 localizzati) e magnitudo massima Md=2.2±0.3 nell'area del Comune di Pozzuoli.