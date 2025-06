Terremoto Calabria, scosse nel Reggino: epicentro tra Taurianova e Rizziconi. I dati sul sisma

Trema la terra in Calabria. Numerose scosse di terremoto sono state registrate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Gli eventi sismici, come anticipato, sono avvenuti in Calabria, precisamente in provincia di Reggio Calabria. Ecco di seguito il numero di scosse di terremoto registrate questa notte e tutte le informazioni riguardanti la magnitudo, l'orario e il luogo dell'epicentro delle scosse sismiche.

Terremoto Calabria, scosse a Reggio Calabria

Stando a quanto riportato dai dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), sarebbero in tutto 16 le scosse di terremoto registrate dai sismografi e che hanno avuto luogo in Calabria, nella zona del Reggino a partire dalla serata di ieri, lunedì 9 giugno 2025.

Trema la Calabria: scosse di magnitudo tra 1.2 e 2.2

L'attività sismica, stando a quanto riportano i dati forniti dall'INGV, ha avuto inizio alle 22:22 di ieri ed è terminata alle 05:31 di oggi, martedì 10 giugno 2025. Gli eventi sismici non hanno avuto un'entità tale da mettere in agitazione la popolazione, le scosse di terremoto infatti sono state caratterizzate da una magnitudo che oscilla tra 1.2 e 2.2.

Nessun danno segnalato

L'epicentro degli eventi sismici che hanno avuto luogo durante tutta la notte è stato registrato nei pressi di Taurianova e Rizziconi. Come registrato dai sismografi, l'ipocentro è stato segnalato tra gli 8 e gli 11 km di profondità. Stando a quanto fornito dalle autorità locali, al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Scossa di terremoto in mare questa mattina

Restando sempre in Calabria, questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata anche in mare, al largo delle coste della regione, nel Tirreno Meridionale. Come riportano i dati forniti dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), un sisma di magnitudo ML 3.5, ha avuto luogo a 56 km a Ovest di Cosenza alle ore 05:10, a una profondità di 292 km.