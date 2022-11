Terremoto in Calabria, una scossa magnitudo 5.1 fa tremare il Cosentino

Una scossa di terremoto magnitudo 5.1 è stata registrata ieri sera, lunedì 31 ottobre, nel Cosentino. Erano le 22.42 quando i sismografi dell'Ingv di Roma hanno rilevato il sisma con epicentro al largo della costa calabra nord occidentale e ipocentro a 286 km di profondità.

Scossa di terremoto magnitudo 5.1 nel Cosentino

La terra ha tremato a pochi chilometri da Scalea - al largo della costa calabra nord occidentale - ma la scossa è stata chiaramente avvertita in varie zone della Calabria e non solo. Da Catanzaro al Vibonese, dal Crotonese alla piana di Gioia Tauro, ma anche nelle vicine Campania e Basilicata, sono davvero molte le persone che ieri sera hanno sentito la terra tremare sotto i piedi. Molta la paura che ha spinto la gente a scendere in strada, anche se fortunatamente al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto in Calabria, nessun danno a persone o cose

Molti parlano di un boato avvertito chiaramente prima della scossa che alle 22.42 di ieri - lunedì 31 ottobre - ha fatto scendere in strada molte persone. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e nella Sicilia Orientale. La profondità elevata e la magnitudo 5.1 hanno fatto sì che in gran parte del Sud Italia si sia potuta avvertire la percezione della "terra che trema". Ma la profondità così elevata - ricordiamo che l'ipocentro del terremoto è stato registrato a 286 km di profondità - ha anche attenuato gli effetti in superficie.

Nonostante la grande paura non sono pervenute richieste di soccorso alle sale operative dei Vigili del fuoco. Stando a quanto riportato dalla protezione civile della Calabria sui canali social al momento non vi sarebbero state segnalazioni di danni alla Sala operativa regionale, che comunque continua a monitorare la situazione ed è in contatto con i sindaci dei comuni più vicini alla zona dell'epicentro.