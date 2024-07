Terremoto in Calabria del 3.6: trema anche la Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata in Calabria nella zona di Rizziconi, vicino a Reggio Calabria. Il sisma è stato avvertito in tutta la provincia e anche in Sicilia.

Terremoto oggi a Rizziconi in Calabria

E' tornata a tremare la terra in Calabria. Nel cuore della notte di lunedì 8 luglio 2024 intorno alle ore 4:51 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6 in Calabria con epicentro a Rizziconi, comune italiano della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria. Il terremoto è stato avvertito in tutta la provincia, ma anche in Sicilia. In particolare il sisma è stato sentito nella piana di Gioia Tauro, tra Rizziconi, Rosarno, Taurianova e Palmi.

A fornire i dati la sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa di magnitudo 3.6 è stata avvertita nella parte meridionale della Calabria, in provincia di Reggio Calabria. L’epicentro è stato registrato a cinque chilometri a sudovest di Rizziconi ad una profondità di 58 chilometri. Al momento non si registrano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Reggio Calabria. Tanta paura tra i cittadini, alcuni si sono anche svegliati nel cuore della notte.