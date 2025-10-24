FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella...

Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli

La scossa è stata avvertita distintamente in diverse zone dell’Irpinia e, in modo lieve, anche in alcune aree della provincia di Napoli, dove diversi cittadini hanno segnalato di aver percepito un leggero tremore, soprattutto ai piani alti degli edifici.
Eventi estremi24 Ottobre 2025 - ore 15:05 - Redatto da Meteo.it
Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è stato registrato oggi, 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 italiane, nella zona di Grottolella (AV), in provincia di Avellino.
Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato individuato 1 km a est di Grottolella, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di longitudine, a una profondità di 16 km.

Terremoto avvertito in diverse zone della Campania

La scossa, seppur di intensità moderata, è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse aree della provincia di Avellino e nei comuni limitrofi. Segnalazioni sono giunte anche da Atripalda, Montefredane, Altavilla Irpina, Avellino città e in alcuni casi da zone più lontane come Benevento e Salerno e Napoli.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma molti residenti hanno riferito di aver percepito un forte boato e un breve tremore.

Monitoraggio continuo dell’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) continua a monitorare la situazione per verificare la possibilità di eventuali repliche o scosse di assestamento. Gli esperti ricordano che scosse di questa entità rientrano nella normale attività sismica dell’Appennino meridionale, area da sempre considerata a medio-alto rischio sismico.

Cosa fare in caso di terremoto

Le autorità raccomandano di mantenere la calma e di seguire le norme di sicurezza in caso di nuove scosse:

  • Restare lontani da oggetti che potrebbero cadere;
  • Rifugiarsi sotto un tavolo o in un angolo portante della casa;
  • Non utilizzare ascensori;
  • Uscire all’aperto solo quando il tremore è terminato.

Il sisma, avvenuto alle 14:40:58 ora italiana (12:40:58 UTC), è stato registrato circa 20 minuti dopo dall’INGV, che ha confermato tutti i dettagli tecnici.

