Terremoto ad Avellino oggi: scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella, sisma avvertito anche a Napoli

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è stato registrato oggi, 24 ottobre 2025, alle ore 14:40 italiane, nella zona di Grottolella (AV), in provincia di Avellino.

Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato individuato 1 km a est di Grottolella, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di longitudine, a una profondità di 16 km.

Terremoto avvertito in diverse zone della Campania

La scossa, seppur di intensità moderata, è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse aree della provincia di Avellino e nei comuni limitrofi. Segnalazioni sono giunte anche da Atripalda, Montefredane, Altavilla Irpina, Avellino città e in alcuni casi da zone più lontane come Benevento e Salerno e Napoli.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma molti residenti hanno riferito di aver percepito un forte boato e un breve tremore.

Monitoraggio continuo dell’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) continua a monitorare la situazione per verificare la possibilità di eventuali repliche o scosse di assestamento. Gli esperti ricordano che scosse di questa entità rientrano nella normale attività sismica dell’Appennino meridionale, area da sempre considerata a medio-alto rischio sismico.

Cosa fare in caso di terremoto

Le autorità raccomandano di mantenere la calma e di seguire le norme di sicurezza in caso di nuove scosse:

Restare lontani da oggetti che potrebbero cadere;

Rifugiarsi sotto un tavolo o in un angolo portante della casa;

Non utilizzare ascensori;

Uscire all’aperto solo quando il tremore è terminato.

Il sisma, avvenuto alle 14:40:58 ora italiana (12:40:58 UTC), è stato registrato circa 20 minuti dopo dall’INGV, che ha confermato tutti i dettagli tecnici.