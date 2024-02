Terremoto a Parma oggi, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Calestano

Nuovo terremoto in provincia di Parma dopo lo sciame sismico degli ultimi giorni: registrata nuova scossa di terremoto oggi, martedì 20 febbraio, di magnitudo 3.8 con epicentro a Calestano, intorno alle 14.46, come riportato dall’INGV. Il terremoto è stato avvertito in diverse città, tra cui Parma, Fidenza e Reggio Emilia. Tutti i dettagli.

Terremoto Parma, scossa di magnitudo 3.8

Il sisma di oggi con magnitudo 3.8 è stato finora il più alto dopo quello di 4.2 registrato una settimana fa. Dalle 20 di lunedì sono state più di venti le scosse segnalate sul portale dell’Ingv con magnitudo superiore a 2.0. Il sisma è avvenuto a 21 chilometri di profondità.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma solo qualche segnalazione dalla popolazione.