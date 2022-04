Terremoto a Firenzuola, magnitudo 3.8. La terra trema tra Toscana e Emilia Romagna: la situazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata oggi, martedì 19 aprile 2022, a Firenzuola. La terra ha tremato tra Toscana ed Emilia Romagna. In realtà poco prima delle 18 l'Ingv ha raccolto dati di due scosse di terremoto. Una più grossa, avvertita distintamente dalla popolazione ed una seconda di magnitudo 2.4 sull'Appennino tosco-romagnolo. L'epicentro del primo evento sismico è stato a sei chilometri da Firenzuola, in provincia di Firenze. Il secondo, invece, a 6 km da Monghidoro, in provincia di Bologna. Non risultano, per fortuna, né danni, né feriti.

Terremoto oggi sull'Appennino tosco -romagnolo: la situazione

Alle 17.48 di, oggi, martedì 19 aprile, L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di una magnitudo compresa tra 3.8 e 4.2, poi confermata in 3.8 con epicentro a 6 chilometri a nord di Firenzuola, in provincia di Firenze.

Il sisma è stato avvertito in diverse province emiliane e romagnole, da Modena a Ravenna. Molti si sono riversati sui social per cercare informazioni o per chiedere se altri avessero sentito la terra tremare vicino a loro scrivendo di essere certi di aver avvertito il terremoto e menzionando la località di appartenenza. Il sindaco Giorgio Segrini del comune di Casola Valsenio ( in provincia di Ravenna), per esempio, ha assicurato all'Ansa: "L'abbiamo sentita distintamente. C'è stato un po' di spavento".

Il terremoto odierno è stato così avvertito oltre che a Imola e nella zone di Borgo Tossignano, anche a Brisighella, Faenza, Castrocaro e nel ravennate. Più limitate invece sono state le segnalazioni dalla città di Bologna.

Terremoto in Emilia Romagna: la terra trema da tempo nel Reggiano

Il terremoto di oggi non è da accostare ad altre scosse avvertite nei giorni scorsi. Da settimane, infatti, la zona del Reggiano è protagonista di una lunga sequenza sismica, con scosse arrivate fino a 4.3. L’ultima scossa rilevata in quest'area è stata quella dello scorso 15 aprile scorso di magnitudo 3.1 con epicentro nella provincia di Reggio Emilia.