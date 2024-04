Terremoto di 4.8 in New Jersey, trema anche New York: le ultime news

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato in New Jersey. A tremare è stata anche la città di New York, oltre che Philadelphia e Boston in un'area abitata da 42 milioni di persone. Il sisma, secondo gli istituti americani, si è scatenato a una profondità di circa 5 chilometri alle 10.20, le 16.20 in Italia. L'epicentro è stato localizzato a Lebanon, a 70 km dalla Grande Mela.

Terremoto 4.8 a New York: cosa è successo?

Il terremoto di magnitudo 4.8 verificatosi oggi in New Jersey ha fatto tremare anche la città di New York, poco abituata alle scosse, e ha fatto sì che le autorità dell'aviazione americane bloccassero temporaneamente i voli negli aeroporti John Fitzgerald Kennedy e Newark.

La scossa ha fatto vibrare grattacieli e palazzi della Grande Mela per una trentina di secondi. Secondo le prime stime non ci dovrebbero essere gravi danni.

Nella sede delle Nazioni Unite a Manhattan, i lavori del Consiglio di sicurezza Onu, riunito per affrontare la situazione a Gaza, si sono fermati per alcuni momenti.



Gli studenti di molte scuole sono stati fatti uscire dalle aule per motivi di sicurezza. "È stato come un violento boato che si è propagato in tutta la città", racconta all'Associated Press una testimone.

L'alert inviato a tutti i residenti è risuonato sui vari cellulari. La popolazione è stata invitata a restare al chiuso e a chiamare il 911 nel caso ci fossero persone ferite.