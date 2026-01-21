FacebookInstagramXWhatsApp

Terremoto 3.3 in provincia di Frosinone: paura tra i cittadini ma nessuno danno

Scossa di terremoto 3.3 in provincia di Frosinone presso la località di Veroli. Paura tra i cittadini, molti in strada. Non si registrano danni.
Eventi estremi21 Gennaio 2026 - ore 16:43 - Redatto da Meteo.it

Una forte scossa di terremoto, caratterizzata da una magnitudo 3.3, è stata registrata dai sismografi dell’INGV alle ore 22:06 di ieri, martedì 20 gennaio 2026. L’evento sismico è avvenuto a 3 km dal centro di Veroli, località situata in provincia di Frosinone. L’epicentro della scossa di terremoto è stato registrato a ben 10 km di profondità.

Terremoto 3.3 a Veroli, provincia di Frosinone

Solo tanta paura per gli abitanti della località che si trova in provincia di Frosinone che hanno sentito in maniera chiara e ben distinta la scossa di terremoto che ieri sera ha fatto tremare il centro di Veroli.

Il sisma, come riportano persone del posto, è durato pochissimi secondi. A quanto pare, come conferma il sindaco di Veroli, Germano Caperna, non sono stati segnalati danni e nemmeno persone ferite.

Controlli in diverse abitazioni: nessun danno segnalato

Le perlustrazioni non hanno riportato, come confermato dal sindaco, alcun danno alle strutture. A far scattare i timori è stata l’intensità della scossa avvenuta ieri sera. Come racconta all’Ansa il sindaco di Veroli, durante le perlustrazioni sono state incontrate alcune persone per strada che avevano scelto di abbandonare le proprie abitazioni per paura di eventuali crolli dovuti alla scossa di terremoto.

