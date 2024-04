Terremoti ultime news: due scosse di terremoto, una di magnitudo 3.4 a Poggibonsi e una di magnitudo 3 a Cosenza

Nella giornata di ieri, martedì 16 aprile 2024, sono stare registrate due importanti scosse di terremoto caratterizzate da magnitudo superiore a 3. In particolare, ad essere interessate dalle due scosse di terremoto sono state le città di Poggibonsi in Toscana e Cosenza in Calabria.

Terremoti: due scosse di terremoto, una a Poggibonsi e una a Cosenza

In serata, precisamente alle ore 19.49, una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.4, è stata avvertita dagli abitanti della provincia di Siena. L'Ingv ha informato che l'epicentro del sisma è avvenuto a quattro km da Poggibonsi, precisamente in aperta campagna tra Poggibonsi e Castellina in Chianti, a una profondità di 8 chilometri.

La scossa è stata avvertita in modo chiaro anche a Siena e Firenze. Altri eventi sismici, sempre nella giornata di ieri, sono avvenuti nello stesso luogo ma con intensità minore. Alle 19.56 è stata registrata infatti una scossa con magnitudo 1.4. Alle 20.01 una di 0.8 e alle ore 20.11 una scossa di 2.2.

Scossa di terremoto a Cosenza

Nella stessa giornata, a circa un'ora di distanza, precisamente alle 18:38, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 in località Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. La scossa è avvenuta a una profondità di 48.2 km. Si tratta di un terremoto "molto leggero", descritto come sisma che spesso viene avvertito dalla popolazione, ma che generalmente non causa danni.

Nessun danno a persone o cose

Le due scosse di terremoto, sia quella avvenuta in Toscana che quella che ha avuto luogo a Cosenza, come riferiscono gli enti locali, non hanno causato danni a persone o cose.