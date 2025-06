Tendenze meteo: tra giovedì e venerdì temperature in diminuzione?

Il caldo è arrivato. Nella prima settimana di giugno le temperature sono in aumento su tutto il territorio nazionale, ma l’incremento più marcato si registra al Sud e sulle principali isole dove, tra il 2 e il 4 giugno, le aree interne potrebbero raggiungere punte superiori ai 34-35°C. A partire però da giovedì 5 giugno la situazione cambierà: ecco come e perché.

Meteo, sferzata temporalesca in arrivo: ecco quando

Nel periodo compreso tra giovedì 5 giugno e venerdì 6 giugno, le zone del Centro Italia e del basso versante adriatico potrebbero trovarsi ad affrontare episodi temporaleschi di forte intensità, seppur localizzati. Non si esclude la possibilità di eventi temporaleschi estremi, capaci di provocare grandinate con chicchi di dimensioni medio-grandi e raffiche di vento impetuose dovute a fenomeni di downburst.

Per la giornata di giovedì 5 giugno, le previsioni indicano piogge estese su gran parte delle regioni settentrionali, con accumuli significativi in particolare su Lombardia, Trentino e Veneto, dove localmente si potranno superare i 40-50 mm. Questi dati suggeriscono la possibilità di temporali intensi e persistenti.

Venerdì 6 giugno la perturbazione si sposterà verso le regioni meridionali, dove però i fenomeni saranno più sporadici. Nel frattempo, al Nord si assisterà a un miglioramento con il ritorno del sole. Le temperature registreranno una diminuzione, con massime che si attesteranno intorno ai 24–25°C, rendendo l’atmosfera più fresca e piacevole. Nel fine settimana successivo, è atteso un nuovo periodo di stabilità, accompagnato da un graduale aumento delle temperature e da condizioni meteorologiche più serene.

Con l’arrivo delle perturbazioni, in particolare al Nord, è importante seguire con attenzione gli eventuali bollettini della Protezione Civile, che potrebbe diramare segnalazioni di allerta per condizioni meteorologiche avverse. In presenza di forti temporali, è prudente tenersi lontani da zone soggette ad allagamenti o smottamenti, controllare lo stato delle strade e, se non strettamente necessario, rinviare eventuali spostamenti durante le fasi più critiche del maltempo.

Previsioni meteo, giugno dominato dall'anticiclone africano

Giugno sarà dominato dall'anticiclone africano. Dopo un mese di maggio caratterizzato da instabilità, le proiezioni indicano che il caldo potrebbe diventare opprimente e intenso sul molte delle nostre regioni anche nelle prossime settimane. Le temperature massime raramente arriveranno a toccare i 35°C, mentre valori intorno ai 40°C non rientrano nelle stime attuali.

Ciò che rende il caldo più avvertibile è il netto contrasto con il mese di maggio, che si è rivelato insolitamente fresco e instabile rispetto alla media stagionale. Questa prima fiammata estiva si distinguerà quindi più per la sua rapidità e anticipo rispetto al periodo consueto che per l’intensità delle temperature in sé.