Tendenze meteo: quando tornerà il freddo? Non nei prossimi giorni: ecco come andrà

Controllando le ultime tendenze meteo possiamo rispondere a chi si chiede quando tornerà il freddo dicendo che sicuramente non ci attendono, nel prossimo futuro, giornate tipicamente invernali, ma bensì primaverili. Il 2023 inizierà allo stesso modo in cui si è concluso il 2022, ovvero con l'anticiclone proveniente dal Nord d'Africa pronto ad essere l'unico e solo protagonista e a portare un clima piuttosto mite con temperature superiore alla norma. Ecco i dettagli.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: clima mite, nebbia e rischio smog

Chi desiderava un inverno freddo, con pioggia e neve, almeno nei prossimi giorni, dovrà rassegnarsi. L'anticiclone continuerà a farla da padrone e a portare sull'Italia un clima mite con temperature in aumento e valori oltre le medie stagionali. Ebbene la debole perturbazione che ha attraversato il Centro-Nord si allontanerà nel corso di venerdì 30 dicembre. Nel fine settimana pertanto tornerà ad espandersi l’alta pressione nord-africana arrivando fino sull’Europa centrale.

Ebbene sì. Aria mite, sole, nebbie e smog. Così si concluderà il 2022 e così inizierà il nuovo anno. Niente freddo all'orizzonte. Le temperature si manterranno piuttosto su valori alti per la stagione, con punte di oltre 20 gradi all’estremo Sud e nelle Isole e lo zero termico sulle Alpi di nuovo oltre i 3000 metri. Fino a quando? A quanto pare fino all'Epifania. Insomma anche per la festa della Befana potremo godere di un clima più primaverile. Occorrerà però prestare attenzione ai prossimi aggiornamenti.

Le previsioni nel dettaglio

Per scoprire tutti i dettagli delle ultime previsioni meteo possiamo dire che venerdì sarà una giornata con tempo soleggiato o poco nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e nelle Isole. Nubi potranno interessare la Campania e la Sardegna. Parziali schiarite, invece, vi saranno in: Trentino Alto Adige e nel pomeriggio anche sul Lazio. Piogge sono ancora attese su Liguria di levante, Appennino emiliano e alta Toscana mentre deboli nevicate potrebbero interessare Valle d’Aosta e Alpi piemontesi oltre 1800-2000 metri.

Sabato il tempo migliorerà su Alpi, Prealpi e pianura piemontese, con ampie schiarite da metà giornata mentre rimarrà ancora da nuvoloso o coperto nel resto del Nord e in Toscana. Piogge attese sempre tra Levante Ligure e alta Toscana. Sereno o poco nuvoloso in: Abruzzo, Molise, Sud e Isole. In serata si potranno formare nebbie sul versante Adriatico e al Centro.

Domenica 1 gennaio il cielo risulterà grigio in Toscana e al Nord. Nebbie imperverseranno sulla Pianura Padana orientale. Deboli piogge interesseranno la Liguria centrale e le zone di pianura tra il Piemonte orientale e la Lombardia occidentale. Per il resto il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle regioni centrali adriatiche, nel Lazio, al Sud e sulle Isole maggiori.

Lunedì 2 gennaio il cielo sarà ancora grigio, con una nuvolosità anche compatta, sulle regioni settentrionali e buona parte della Toscana. Nebbie sulla Pianura Padana orientale. Ampie schiarite sul resto del Centro-Sud. Temperature? Miti e oltre la media di stagione.

Nei giorni seguenti? Non si vedono al momento perturbazioni in arrivo e nemmeno irruzioni di aria più fredda.