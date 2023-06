Tendenze meteo prossima settimana: arriva il caldo grazie all'anticiclone?

L'Italia dopo mesi di piogge e maltempo si prepara a dare il benvenuto all'estate 2023! Le previsioni meteo dei prossimi giorni segnalano l'arrivo della prima grande ondata di calore della stagione complice il passaggio dell'anticiclone nord-africano.

Meteo Italia, l'anticiclone nord-africano dà il via all'estate 2023

Dopo un weekend climaticamente variabile con qualche residua pioggia causata dagli ultimi effetti della perturbazione n.4 di giugno, è previsto uno stravolgimento climatico con l'arrivo del grande caldo e un innalzamento delle temperature. Piogge e rovesci, peraltro in alcune zone talmente violenti da far registrare danni e disagi come è successo a Roma, Terni e Sardegna, lasciano spazio all'arrivo del grande caldo grazie al passaggio dell'anticiclone nord-africano.

L'assenza dell'alta pressione nella zona euro mediterranea si è fatta sentire nelle ultime settimane con un clima instabile e variabile caratterizzato da alternanza di piogge, nuvole e schiarite. Da sabato 17 giugno tutto cambia con l'arrivo del sole e bel tempo in buona parte del paese. In aumento le temperature che si avvicinano a valori tipicamente estivi con picchi di anche 30°. Domenica 18 giugno segna il consolidamento dell'anticiclone africano che si farà sentire su tutto il territorio italiano.

Anticiclone in Italia: caldo e temperature oltre i 35 gradi

L'arrivo dell'anticiclone nord-africano in Italia raggiungerà il suo picco da domenica 18 giugno con le previsioni meteo che segnalano sole, caldo e temperature bollenti lungo tutto lo stivale. Sole e bel tempo da Nord a Sud con qualche possibile annuvolamento solo lungo le Alpi occidentali dove non si escludono residue piogge o isolati temporali. Sole e bel tempo saranno gli indiscussi protagonisti della prossima settimana complice un'intensificazione del caldo che interesserà tutta la penisola con la colonnina di mercurio che toccherà temperature al di sopra della media del periodo.

Tra martedì 20 e mercoledì 21 giugno, infatti, sono previste temperature bollenti in buona parte del paese con picchi che sfioreranno anche i 35 gradi. E' la prima grande ondata di caldo della stagione che quest'anno coincide proprio con l'ingresso del solstizio d'estate previsto il 21 giugno. Insomma, l'estate 2023 è ufficialmente arrivata.