Previsioni e tendenze meteo: fino all'Epifania sole, poi torna la neve

Cosa dicono le ultime tendenze meteo? Come terminerà i 2024? Fino all'Epifania splenderà il Sole sull'Italia grazie all'alta pressione. Poi, potrebbe tornare il maltempo e anche la neve, ma occorrerà tener gli occhi puntati sulle future tendenze e previsioni per avere informazioni certe su cosa accadrà nel primo fine settimana del 2025.

Tendenze e previsioni meteo: che tempo farà per la fine del 2024 e l'inizio del 2025?

Le tendenze meteo segnalano l'altra pressione pronta a farci chiudere il 2024 con il sole e il bel tempo. Il 2025 prenderà dunque il via nel migliore dei modi. Fino a Capodanno non vi saranno precipitazioni e le temperature rimarranno sopra la norma con lo zero termico stabilito a 3000 metri sulle Alpi.

Insomma dopo il maltempo, la neve e il vento forte, un Natale bianco in molte località, l'ultimo dell'anno vedrà splendere il sole. Tutto merito dell’alta pressione che sta tornando ad espandersi su gran parte dell’Europa Meridionale e Centrale, dove consoliderà la sua posizione nei prossimi giorni. Gli ultimi giorno del 2024 saranno caratterizzati da tempo di tipo “anticiclonico”. Cosa significa tutto ciò? Che avremo condizioni meteo in generale stabili e soleggiate, con piogge e nevicate quasi del tutto assenti, con temperature in molte zone del Paese su valori al di sopra della norma. A partire dalla sera di martedì 31 però, a causa della stabilità atmosferica e di un aumento dell’umidità, torneranno a formarsi foschie e nebbie in pianura Padana e strati di nuvolosità bassa tra Liguria e Toscana. Proprio nella notte di San Silvestro le nebbie potrebbero risultare localmente anche molto fitte.

Cosa accadrà poi? La stabilità meteo sarà protagonista anche nel giorno di Capodanno, mercoledì 1 gennaio 2025. A quanto pare in base agli ultimi aggiornamenti, un cambiamento della situazione, con il ritorno di alcune piogge, è probabili nei giorni immediatamente successivi a Capodanno. Oltre a ciò si presume che le temperature dovrebbero abbassarsi di qualche grado nei primi giorni dell’anno.

Le tendenze meteo dopo Capodanno

Come dicevamo la tendenza meteo per i giorni successivi a Capodanno è ancora piuttosto incerta, ma secondo le ultime proiezioni potremmo andare incontro a un cambiamento della situazione, con un possibile ritorno del maltempo tra il 2 e il 3 gennaio. Potrebbero far capolino alcune piogge, ma non sembra ancora che tornerà, proprio in quei giorni, anche la neve sull'Italia. Difficile dunque pensare a una Epifania sotto i fiocchi. Seguiranno sicuramente aggiornamenti più specifici nei prossimi giorni.