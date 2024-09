Tendenze meteo: da giovedì 12 ondata di freddo marittimo e autunno anticipato?

Dopo il maltempo delle ultime ore, e una piccola tregua ad inizio settimana, secondo le ultime tendenze meteo da giovedì 12 un'ondata di freddo polare marittimo porterà nuovo maltempo sull'Italia e in alcune località si potrà parlare di autunno anticipato. Ci attende un ulteriore calo delle temperature che nelle zone più fredde saranno pienamente autunnali e abbastanza sotto la media di questo periodo.

Tendenze meteo: temperature in discesa da giovedì 12 settembre

Cosa dicono le ultime tendenze meteo per la seconda parte di questa settimana? Da giovedì 12 ci attende un nuovo cambiamento. La nuova perturbazione che approderà sull'Italia porterà un'ondata di freddo polare marittimo e farà sì che nelle zone più fredde le temperature facciano registrare valori sotto la media stagionale. I valori registrati dai termometri saranno da fine mese di ottobre e non da metà settembre. Saremo però ancora lontani dall'inverno.

Ci attende inoltre il ritorno della neve sulle Alpi, anche sotto i 2.000 metri, ma a quote ancora piuttosto alte e in generale in linea con quello che si può osservare in pieno autunno.

La perturbazione in arrivo da giovedì 12 sull'Italia farà in modo che si verificherà un rinforzo dei venti sul nostro Paese, in particolar modo un forte Libeccio soffierà sul Mar Ligure. Saranno dunque probabili probabili piogge soprattutto sulle regioni di Nord-Est, nel Levante Ligure, Toscana e Sardegna. Nella serata di giovedì poi potrebbe cadere un po' di neve sotto i 2000 metri sulle Alpi orientali. Le temperature saranno dunque in calo, in particolare su Alpi e Nord-Est.

I giorni a seguire: le prime tendenze

Cosa accadrà nei giorni a seguire? L'evoluzione è ancora piuttosto incerta, tuttavia sembra molto probabile che venerdì 13 settembre su tutta Italia affluiranno correnti decisamente più fresche che porteranno ovunque le temperature al di sotto della media stagionale. Molto probabilmente ci sarà tempo abbastanza soleggiato al Nord-Ovest, mentre il clima resterà instabile e perturbato su Nord-Est e Centro-Sud. Il weekend del 14 e 15 settembre secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile vedrà un diffuso miglioramento, con una possibile instabilità residua al Centro-Sud nella giornata di sabato.