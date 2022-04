Tendenza meteo 1 maggio: situazione primaverile oppure no?

Si avvicina il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e in tanti sono pronti a partire per un breve weekend oppure una gita fuori porta. Ma come sarà il tempo? Le previsioni meteo per domenica 1 maggio non sono entusiasmanti, visto che ci sarà un possibile peggioramento del clima da nord a sud. Vediamo la tendenza meteo.

Meteo 1 maggio: moderato peggioramento del tempo

Il mese di aprile è oramai alle ultime battute e il weekend dell'1 maggio si fa sempre più vicino anche se il clima non sarà dei migliori. Gli ultimi giorni di aprile, infatti, vedranno l'alta pressione estendersi lungo tutto lo stivale con un conseguente clima mite e soleggiato. La fine di aprile è quindi all'insegna del bel tempo con sole, schiarite e temperature in aumento in linea però con la media stagionale del periodo.

In particolare nella giornata di giovedì 28 aprile assisteremo ad una condizione meteo stabile con sole e temperature primaverili lungo tutto lo stivale. Anche i venti saranno perlopiù deboli al nord, mentre da deboli a moderati sul resto del paese. I mari, invece, saranno mossi lungo il medio e basso Adriatico, lo Ionio e il Tirreno.

Meteo, perturbazioni in arrivo domenica 1 maggio

La situazione meteo è destinata a cambiare nell'ultimo weekend di aprile che segna il passaggio al mese di maggio. Per il weekend di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, infatti, con l'indebolimento dell'alta pressione si registrerà un peggioramento delle condizioni meteo in buona parte del paese.

In particolare nella seconda parte di sabato e nella giornata di domenica 1 maggio è previsto un vero e proprio cambiamento climatico con l'arrivo di una serie di perturbazioni di natura anche intensa che interesseranno diverse regioni. Che dire: si preannuncia un 1 maggio non proprio primaverile!